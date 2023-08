Hawaii, Jason Momoa scende in campo per aiutare l'isola di Maui devastata dagli incendi

Mentre il Mediterraneo brucia, anche le Hawaii vengono colpite dalle fiamme, che hanno devastato l'isola di Maui.

Ad adoperarsi per raccogliere un'ingente somma di denaro è l'attore Jason Momoa, che è tra l'altro profondamente legato all'isola. In un suo recente post su Instagram si legge: "Siamo sconvolti e affranti per i nostri amici e 'ohana di Maui che sono stati colpiti dai recenti incendi".

Poi l'attore ha riportato l'accaduto: "Martedì 8 agosto 2023, una terribile combinazione di siccità-uragano ha provocato incendi diffusi sull'isola di Maui. Le famiglie sono state costrette a evacuare con poco preavviso e molte sono fuggite con i soli vestiti che avevano addosso. Continuano ad arrivare informazioni su feriti e vittime. La città di Lahaina è stata distrutta. Anche molte altre località di Maui sono state colpite. Continuiamo a inviare preghiere a questa incredibile comunità".

Poco dopo ha scritto: "Stiamo usando la piattaforma ActBlue perché le donazioni sono facili e veloci e i fondi ci arrivano immediatamente, permettendoci di far arrivare più velocemente i fondi alle famiglie bisognose".

Il post (che vi abbiamo allegato in calce) mostra un carosello di immagini e didascalie che rivelano la gravità della situazione. I seguenti dati vengono infatti riportati: la città di Lahina è ormai scomparsa; almeno sei persone sono rimaste vittime delle fiamme.

