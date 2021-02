Havoc, Tom Hardy protagonista del nuovo film Netflix diretto da Gareth Evans

A parte i lavori di sviluppo per le prossime stagioni di Gangs of London, sembra proprio che Gareth Evans abbia trovato una nuova casa cinematografica in Netflix dopo il successo di Apostolo, tanto che è Deadline a informarci del nuovo accordo d'esclusiva sottoscritto dal regista di The Raid con il colosso dello streaming.

Evans produrrà e dirigerà per Netflix una serie di progetti esclusivi per la piattaforma, di cui il primo sarà Havoc, action thriller che avrà per giunta come protagonista l'amatissimo Tom Hardy. L'autore firmerà la sceneggiatura, ovviamente dirigerà il film e sarà anche produttore con la sua One More One Productions, e anche Hardy figurerà come produttore del progetto.



La storia di Havoc prende piede dopo un affare di droga andato male, quando un detective ferito deve farsi strada attraverso un mondo criminale per salvare il figlio non riconosciuto di un politico, svelando nel mentre della sua missione una profonda rete di corruzione e cospirazione che tiene in gabbia la sua città.



A quanto pare il coinvolgimento di Hardy ha aiutato non poco la chiusura dell'accordo, a cui Evans e Netflix stavano lavorando da un po'. Il colosso voleva infatti che Havoc fosse il primo progetto in uscita e per questo hanno atteso le trattative con Hardy. Si parla di discussioni iniziata già dopo la fine della post-produzione di Apostolo.