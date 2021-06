Havoc: scoprite il nuovo thriller Netflix con Tom Hardy e Timothy Olyphant

Come riportato da Variety, Timothy Olyphant si è unito al cast di Havoc, l'atteso action-thriller prodotto da Netflix. Diretto da Gareth Evans, il film avrà per protagonisti Tom Hardy e Forest Whitaker e sta completando il lavoro intorno al casting. Evans si occuperà anche della sceneggiatura come parte del suo accordo firmato con Netflix.

In aggiunta ai sopracitati Olyphant, Hardy e Whitaker, nel film troveremo anche Justin Cornwell, noto per il suo coinvolgimento in Training Day e The Umbrella Academ, così come anche una delle protagoniste nel nuovo film di Edgar Wright Ultima notte a Soho al fianco di Anya Taylor-Joy, ovvero Jessie Mei Li e l'attrice malese Yeo Yann Yann. Nel cast di supporto ci sono anche Quelin Sepulveda, Luis Guzmán (noto per i suoi film con Paul Thomas Anderson), Sunny Pang e Michelle Waterson.

La trama di Havoc comincia con un affare di droga finito male, quando un detective ferito è costretto a farsi strada attraverso un mondo di criminali per salvare la vita al figlio non riconosciuto di un politico, svelando nel frattempo una profonda rete di corruzione e cospirazione che tiene in pugno l'intera città.

A quanto pare il coinvolgimento di Tom Hardy ha facilitato la conclusione dell'accordo stipulato tra Gareth Evans e Netflix per il progetto, dato che era in fase di sviluppo da un po' di tempo a questa parte. Il colosso dello streaming voleva infatti che Havoc fosse il primo film in uscita in seguito all'accordo e per questo hanno atteso che iniziassero le trattative con Hardy. Per farvi un'idea, le trattative circa il via libera al film sono cominciate già dopo la fine della post-produzione di Apostolo.

Rivedremo presto al cinema Tom Hardy nel sequel di Venom dove affronterà il villain interpretato da Woody Harrelson.