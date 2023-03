Hauted Mansion, arriva il nuovo trailer dello spaventoso film Disney

Dopo il teaser poster di Haunted Mansion, la Disney ha pubblicato un nuovo trailer del film ispirato alla celebre attrazione. L'ambientazione prevalentemente buia, gli spettri e i frequenti jumpscare ci introducono fin da subito in un'atmosfera ben diversa dalla maggior parte delle pellicole precedenti.

Così scrive l'account ufficiale Disney come descrizione del post, non senza una buona dose di ironia: "Casa è dove puoi sentirti al sicuro. Guarda il nuovissimo trailer di @HauntedMansion, solo al cinema dal 28 luglio". In poco più di dieci minuti, il video ha riscosso ottantamila visualizzazioni su Instagram e un gran numero di ricondivisioni da parte di account prestigiosi, come quello di Fandango. Tra il cast del film figureranno attori del calibro di Rosario Dawson, Owen Wilson, Danny DeVito e Jared Leto, oltre all'immancabile Winona Ryder di Edward mani di forbice e Stranger Things.

Così si legge nella sinossi ufficiale: "Una mamma single di nome Gabbie assume una guida turistica, un sensitivo, un prete e uno storico in grado di esorcizzare la loro villa appena acquistata, che si è rivelata essere popolata da fantasmi". Gli stessi che osserviamo nello spaventoso trailer, a cui si aggiungono ragnatele, oggetti che si muovono da soli e incidenti d'auto; il tutto con la canzone Sunset di Roy Orbison a fare da sfondo.

Tuttavia, gli spettatori più suscettibili – o perlomeno appassionate dell'universo Disney nelle sue tinte più calde – non devono farsi impressionare da un'atmosfera tanto dark: in una recente dichiarazione, infatti, Jamie Lee Curtis di The Haunted Mansion ha definito il film come "spaventoso e divertente".