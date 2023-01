A Haunting in Venice, Poirot arriva a Venezia, e con lui c'è Riccardo Scamarcio!

Kenneth Branagh torna per la terza volta nel suo iconico ruolo di Poirot, personaggio nato dalla celebre scrittrice Agatha Christie. In questa nuova avventura, l'investigatore si troverà a Venezia per investigare una morte dopo una seduta spiritica sul Canal Grande. Al suo fianco, ci sarà anche il nostro Riccardo Scamarcio.

Dopo il secondo capitolo Assassino sul Nilo disponibile in Home-Video, Poirot arriva in Italia, precisamente a Venezia. E' qui che, in un palazzo sul Canal Grande, il celebre investigatore si ritrova in una seduta spiritica che non va a... buon fine.

Infatti poco dopo tale attività, Poirot viene a conoscenza della morte di uno degli ospiti del palazzo veneziano. Tra fantasmi e possessioni, emerge il personaggio di Scamarcio.

Ma chi interpreta il nostro attore italiano? Non è ancora chiaro il suo ruolo nello specifico. La sceneggiatura di A Hunting in Venice è ancora strettamente segreta. Quello che si sa è che le riprese a Venezia dovrebbero terminare tra pochissimi giorni, il 13 Gennaio. Il terzo capitolo della saga su Poirot infatti non verrà girato solamente in Italia, ma anche ai Pinewood Studios.

In conclusione, per ora pare che la data di rilascio nei cinema americani ufficiale sarà il 15 Settembre 2023. Noi non vediamo l'ora di scoprire questo nuovo mistero, e voi?