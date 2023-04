A Haunting in Venice, arriva il primo teaser trailer del film con Kenneth Branagh!

Dopo il secondo capitolo Assassinio sul Nilo disponibile in Home-Video, Poirot arriva in Italia, precisamente a Venezia. E' qui che, in un palazzo sul Canal Grande, il celebre investigatore si ritrova in una seduta spiritica che non va a... buon fine.

"Ogni persona che ha vissuto qui è divenuta vittima di qualche tragedia, come sua figlia un anno fa".

Così esordisce il teaser trailer di A Haunting in Venice, il terzo capitolo della saga di Agatha Christie che vede Poirot come protagonista. Il centro della storia è l'ennesima morte avvenuta all'interno del palazzo veneziano. I familiari della vittima, una giovane ragazza, cercheranno di contattarla attraverso una seduta spiritica. "Mia figlia era la mia vita. Darei tutto per riascoltare la sua voce", afferma la madre, interpretata da Kelly Reilly.

È così che hanno inizio una serie di fenomeni paranormali che disturberanno la quiete della città. Ad occuparsene sarà Poirot: "Questa notte siamo tutti spaventati. Non possiamo nasconderci dai nostri fantasmi. Che siano veri o no", afferma in un bagno il personaggio interpretato da Branagh, dopo la visione del fantasma della ragazza deceduta.

Il trailer è ricco di tensione e si caratterizza per il colore cupo e ombroso di una Venezia oscurata dal mistero. Insieme a Kenneth Branagh ci sarà anche il nostro Riccardo Scamarcio, oltre all'attrice premio Oscar Michelle Yeoh, Jamie Dornan, Kyle Allen, Emma Laird e Tina Fey.

Vi è piaciuto il teaser trailer? Siete curiosi di A Haunting in Venice? Fatecelo sapere nei commenti!