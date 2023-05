Haunted Mansion, nuovo trailer per il film Disney con Owen Wilson e Rosario Dawson

Disney ha pubblicato in questi minuti il nuovo trailer ufficiale di Haunted Mansion, prossimo film live-action della Disney con protagonisti le star di Loki Owen Wilson e di Star Wars Rosario Dawson.

Due decenni dopo le avventure cinematografiche guidate da Eddie Murphy arriva un reboot con guidato da LaKeith Stanfield e che include nel cast anche Danny DeVito e altri. Il progetto è stato girato da ottobre 2021 a febbraio 2022 e ha trascorso l'anno solare successivo a lanciare piccole anticipazioni tra il CinemaCon e il Disney D23 Expo. Ora, due mesi prima dell'arrivo previsto nei cinema il 28 luglio, Haunted Mansion ha pubblicato il suo primo trailer ufficiale.

Il nuovo filmato, disponibile in calce all'articolo, mostra il nuovo protagonista Ben (Stanfield) che si avvicina alla villa del titolo prima che Gabbie (Rosario Dawson) lo avverta di ciò che accadrà se entrerà nella magione. Nel filmato anche Owen Wilson e la Harriet di Tiffany Haddish che sottolinea che i fantasmi che infestano la casa non hanno alcun interesse ad andarsene. Infine, Bruce di Danny DeVito afferma che c'è la morte in agguato "dietro ogni angolo".

Che cosa ve ne pare da questo filmato promozionale? Ditecelo nella sezione dei commenti che potete trovare in basso. Per altri contenuti guardate il poster di Haunted Mansion.