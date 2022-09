Haunted Mansion: primo trailer del nuovo film Disney al D23, nel cast anche Winona Ryder

E si conclude con Haunted Mansion l'interminabile sequela di annunci, dichiarazioni, trailer e altri materiali promozionali dal panel Disney del D23 che stanotte si è concentrato sui prossimi Classici Disney, d'animazione e non. Il film tratto dall'attrazione Disneyland amplia il suo cast e si mostra in un trailer che vi raccontiamo.

Tantissimi i nuovi progetti appena sbarcati o di prossima uscita con cui Disney intende reinvestire massicciamente sul filone dei Classici, live-action e non, e in generale sul pubblico più giovane interessato al fiabesco e al gotico per ragazzi. Fra questi il musical Wish con Ariana DeBose, annunciato solo stanotte al D23, mentre fra le nuove uscite abbiamo voluto ricapitolare tutti i numerosissimi easter egg di Pinocchio ad altri classici Disney. Nel frattempo però, si attende il panel di stasera, sicuramente il più importante di tutti: ecco come seguire la diretta Everyeye su Marvel e Star Wars.

Fra i tanti progetti che si sono mostrati nelle ore della scorsa notte, Haunted Mansion è l’unico che non ha offerto un trailer reso pubblico, poiché le prime immagini erano pensate per i soli occhi dei presenti. Che, per fortuna, ce le hanno raccontate via Deadline. Il trailer mostra un'auto che si ferma davanti a una villa nel cuore della notte. La villa, dice il nostro narratore, è stata scoperta completamente ricostruita dopo un incendio nel 1788: "Fu allora che le cose iniziarono a diventare strane, con una serie di eventi drammatici, attacchi paranormali, febbre gialla, esplosioni. Non ci sono testimonianze o registrazioni, solo storie".

Seguiamo quindi un personaggio interpretato da Tiffany Haddish e un prete interpretato da Owen Wilson mentre esplorano il ventre della casa infestata con un gruppo di bambini, trovando, dietro un dipinto, una stanza che "non era stata toccata da secoli". Il trailer ci introduce anche a una guida turistica interpretata da Lakeith Stanfield, con ulteriori flash sui personaggi interpretati da Rosario Dawson, Danny DeVito e altri. Nuovi volti sono stati annunciati in vista di futuri cameo: Winona Ryder, Dan Levy, Hasan Minhaj e molti altri.

Il regista Justin Simien ha parlato del suo rapporto con questo adattamento della storica attrazione Disneyland: "In realtà ho anche lavorato nel parco dei divertimenti a Disneyland. Avevo ancora i capelli ed è stato il miglior lavoro estivo che abbia mai avuto. E ogni volta che non stavo lavorando nell’attrazione cui ero assegnato, mi facevo un giro sui Pirati dei Caraibi e sulla mia giostra preferita, Haunted Mansion”.