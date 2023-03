Haunted Mansion, ecco il teaser poster del film in attesa del trailer in uscita oggi!

Tra poche ore sarà online il nuovo trailer di Haunted Mansion ma Disney ha voluto anticipare qualcosa ai propri fan pubblicando il teaser poster del film sulla popolarissima casa dei fantasmi disneyana. Si attendono ulteriori novità sul lungometraggio che arriverà molto presto nelle sale cinematografiche italiane.

Il teaser poster di Haunted Mansion mostra un bambino in piedi in un corridoio che si estende verso l'esterno, iniziando poi a spostarsi e capovolgersi. Non ci sono altri dettagli significativi nel manifesto a parte la nuova data d'uscita di Haunted Mansion, comunicata proprio qualche giorno fa.



Haunted Mansion comprende un cast ricco di star del calibro di Jared Leto, Jamie Lee Curtis, Winona Ryder, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Tiffany Haddish, LaKeith Stanfield e Hasan Minhaj. Il film è diretto da Justin Simien e scritto da Katie Dippold, con i produttori di Aladdin che si occupano della parte produttiva del progetto.



La celebre casa dei fantasmi, attrazione Disney molto conosciuta in tutto il mondo, ha già avuto in passato una versione cinematografica: nel 2003 uscì nelle sale il film con protagonista Eddie Murphy nei panni di un agente immobiliare stacanovista che rimane intrappolato in una villa piena di fantasmi insieme alla propria famiglia.



Secondo Jamie Lee Curtis, Haunted Mansion sarà spaventoso e divertente. Siete pronti a tornare nella casa dei fantasmi targata Disney?