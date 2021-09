Haunted Mansion, Rosario Dawson nel cast del film Disney con Owen Wilson

Rosario Dawson si è ufficialmente aggiunta al cast di Haunted Mansion. La star di The Mandalorian interpreterà una parte nel prossimo remake live action Disney, come riporta Deadline. La notizia di Dawson nel cast segue la conferma di Owen Wilson tra i protagonisti del film, seppur in un ruolo attualmente ancora sconosciuto.

Lo scorso anno Rosario Dawson ha debuttato nel ruolo di Ahsoka Tano in The Mandalorian. Ora un nuovo progetto, al fianco di Owen Wilson. La coppia si unisce a Tiffany Haddish e LaKeith Stanfield nel cast del film basato sull'attrazione del treno fantasma nei parchi tematici Disney.

La star di Il viaggio delle ragazze e l'attore di Knives Out interpreteranno una sensitiva in grado di comunicare con i morti e un vedovo che una volta credeva nel soprannaturale ma ora è una guida turistica esanime nel quartiere francese di New Orleans.



Il film è diretto da Justin Simien e Katie Dippold sta scrivendo la sceneggiatura, con le riprese che dovrebbero iniziare in autunno a New Orleans.

Anche il film del 2003 con Eddie Murphy nel ruolo dell'agente immobiliare Jim Evers è stato girato nella città della Louisiana.

Tiffany Haddish aveva raccontato di essere una grande fan disneyana:"Sono una grande fan della Disney. Ho visto tutti i film Disney in arrivo... mi piace un po' la Disney" ha dichiarato, anticipando il suo coinvolgimento in un prossimo progetto, che in seguito si è rivelato essere Haunted Mansion.



