Haunted Mansion, il regista svela: 'La Disney pensava che fosse troppo spaventoso'

Non è la prima volta che la Disney realizza un film ispirato ad una sua iconica giostra. Per Haunted Mansion sembra che l'obiettivo sia stato quello di trasmette l'atmosfera horror classica della celebre casa infestata che da decenni terrorizza i visitatori dei parchi Disney.

Pare però che la casa di produzione fosse preoccupata del fatto che il film potesse risultare troppo horror e che alcune scene potessero terrorizzare eccessivamente il pubblico. A raccontare di questo scambio avuto con la casa di produzione è stato il regista del film che ha svelato alcuni retroscena riguardo la realizzazione della pellicola. "C'erano alcune cose che lo studio pensava sarebbero state troppo spaventose", ha rivelato Justin Simien.

Mentre sono arrivate le prime reazioni a Haunted Mansion, il regista ha continuato a raccontare dell'esperienza avuta con lo studio. "E così alla fine ci sono state cose che davvero non pensavo si potessero fare, in particolare coinvolgendo l'Hat Box Ghost, e specialmente con alcuni dei jumpscare, che non ero sicuro se ce l'avremmo fatta davvero, ma è successo perché i bambini ne volevano di più. E continuavo a dire che i miei primi film Disney, quelli sono ancora i film più spaventosi che abbia mai visto. Quindi parlo di Pinocchio che diventa un asino, Biancaneve che si perde nella foresta, queste cose sono terrificanti. Come Simba che perde Mufasa, questi sono momenti spaventosi." ha concluso il regista.

Nel frattempo è finalmente arrivato il primo trailer di The Haunted Mansion. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!