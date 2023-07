Haunted Mansion, Owen Wilson ha un rimorso: 'È un vero peccato'

L'uscita di Haunted Mansion si avvicina sempre di più. La pellicola, ispirata alla celebre attrazione dei parchi Disney, vedrà al centro la storia di una casa infestata con un cast di attori costellato da grandissime star partendo da Rosario Dawson fino ad arrivare ad Owen Wilson e Jamie Lee Curtis.

Il regista ha raccontato di quanto inizialmente la Disney pensasse che Haunted Mansion fosse troppo spaventoso per il target di pubblico a cui era destinato. Il cast di star presente all'interno del prodotto ha, ovviamente, dato modo a tantissimi interpreti di altissimo livello di collaborare tra di loro per la prima volta. Pare però che uno di loro abbia qualche rimpianto riguardo la mancata possibilità di lavorare con una collega.

"Beh, non sono riuscito a lavorare con Jamie Lee Curtis, e ho pensato un po', 'Oh, cavolo. Peccato.' Ma questo è stato solo reso più chiaro, perché stavamo facendo un po' di stampa l'altro giorno, e lei ha una grande energia, ed è una persona davvero formidabile" ha raccontato Owen Wilson spiegando come sia rimasto deluso dal fatto di non aver potuto lavorare in prima persona con la vincitrice del premio Oscar ed icona del cinema di genere. La popolarità della Curtis ha avuto un picco negli ultimi anni grazie a prodotti come Knives Out ed Everything, everywhere all at Once.

Nel frattempo sono arrivate le prime reazioni a Haunted Mansion nuova pellicola di casa Disney. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!