Haunted Mansion, cambia ancora la data di uscita (stavolta in meglio)

Quando la data di uscita di una pellicola viene modificata, gli spettatori immaginano già una lenta, spasmodica attesa che si protrae per lunghissimi mesi; ma non è certo il caso di The Haunted Mansion, che debutterà con due settimane di anticipo.

Originariamente fissato per il 10 marzo 2023, poi per la metà agosto, il remake live-action targato Disney arriverà ora in sala il 28 luglio 2023. La storia parla di una dottoressa (Rosario Dawson) e del suo figlio di 9 anni (Chase Dillon) che iniziano una nuova vita nel New Orlans. Tuttavia, la villa stranamente economica in cui risiedono nasconde ben più di una sorpresa... In cerca di aiuto, i due contattano il prete della cittadina (Owen Wilson), il quale, a sua volta, parla con uno scienziato esperto di paranormale (LaKeith Stanfield), un sensitivo (Tiffany Haddish) e un personaggio tutt'altro che pacato (Danny De Vito). Inoltre, le sorprese non terminano qui: altri indizi ci vengono suggeriti dal trailer di Haunted Mansion, che rivela la presenza di Winona Ryder nel cast.

Così ha dichiarato Jamie Lee Curtis, interprete di Madame Leota: "Penso che abbiamo trovato il giusto equilibrio tra spavento, divertimento e avventura. Sai, è un po' come cucinare. Io cucino a malapena, provo a farlo per tutto il tempo, considerando i giusti ingredienti, il mix e il tempo, ma come si può stabilire se verrà fuori qualcosa di delizioso? Eppure, da quel che ho visto e sentito, sono certa che il regista Justin Simien abbia realizzato una squisitezza". Per approfondire l'argomento, ecco perché Jamie Lee Curtis ha definito Haunted Mansion come "spaventoso e divertente".