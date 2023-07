Haunted Mansion, flop in vista? Primo weekend disastroso per il film Disney

I fantasmi di Haunted Mansion fanno rabbrividire il botteghino nel primo weekend di esordio negli USA: il revival del celebre film del 2023 non sembra partire con il piede giusto, mettendo a repentaglio il futuro di un possibile sequel!

Intorno a La casa dei fantasmi gravitavano grandi aspettative: sia per le parole riferite all'EGOT di Jamiee Lee Curtis sia per le prime reazioni a Haunted Mansion che promettevano un perfetto mix tra umorismo e horror. Ma pare che il cast hollywoodiano e la sceneggiatura di Katie Dippold non siano bastati al botteghino: nel primo fine settimana del debutto internazionale, infatti, La casa dei fantasmi ha incassato 33 milioni di dollari a fronte di un budget iniziale di 150 milioni. Per il momento, le stime si riferiscono al primo weekend, e potrebbe servire ancora qualche tempo per carburare e comprendere se Haunted Mansion avrà i margini per un sequel.

Il film uscirà in Italia il 23 agosto e proprio nel Belpaese potrebbe risentire, come al momento a livello internazionale, di un duro conflitto al botteghino con i blockbuster dell'estate. Se La casa dei fantasmi, attualmente, ha come "rivali" Barbie e Oppenheimer, in Italia ad agosto potrà "respirare" dal successo di Barbie ma non di Oppenheimer che debutterà nelle sale italiane proprio il 23 agosto.