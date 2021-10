Haunted Mansion: Danny DeVito raggiunge Rosario Dawson e Owen Wilson nel cast Disney

Poche settimane dopo l'annuncio di Rosario Dawson nel cast di Haunted Mansion, nuovo live-action della Disney con Owen Wilson, è stato confermato che anche Danny DeVito farà parte del cast.

Con l'inizio delle riprese previsto ad Atlanta nelle prossime settimane, il film con protagonisti Lakeith Stanfield e Tiffany Haddish basato sull'iconica attrazione di Disneyland e Walt Disney World, serra i suoi ranghi con l'aggiunta dell'amatissimo Danny DeVito, che la Disney ha reclutato recentemente anche per il remake live-action di Dumbo diretto da Tim Burton. Secondo The Hollywood Reporter, DeVito ha ottenuto il ruolo di un "professore" nel reboot di Haunted Mansion, anche se al momento non è chiaro se questo professore sia uno dei fantasmi che infestano la villa oppure un personaggio in carne ed ossa. I dettagli della trama e le identità dei personaggi specifici vengono ancora tenuti nascosti.

Ricordiamo che Haddish e Stanfield interpretano la coppia protagonista di Haunted Mansion: i loro personaggi si trasferiscono nella casa infestata al centro del film, diretto dal regista di Dear White People Justin Simien. Katie Dippold sta scrivendo la sceneggiatura per l'adattamento, mentre Dan Lin e Jonathan Eirich di Aladdin sono tra i produttori.

L'originale attrazione Haunted Mansion è stata aperta per la prima volta nel 1969 ed è rimasta una delle attrazioni più popolari in tutti i Parchi Disney. Tuttavia, nonostante la sua popolarità, The Haunted Mansion deve ancora tradursi in un franchise cinematografico di successo. Un adattamento del 2003 con protagonista Eddie Murphy venne messo in produzione ma poi cancellato, nello stesso anno in cui Pirati dei Caraibi, altro franchise tratto da un'attrazione Disney, diventava un fenomeno internazionale. Nel 2015 Ryan Gosling era in trattative per un film di Haunted Mansion, progetto intorno al quale circolò anche il nome di Guillermo Del Toro per la regia.