La Hasbro rivela la sua action-figure di Captain America dedicata ad Avengers: Endgame

Mentre gli analisti ritrattano le loro previsioni sugli incassi di Avengers: Endgame, che dovrebbe comunque riuscire a superare Avatar entro settembre, torniamo ancora una volta a parlare della memorabile conclusione dell'Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe, concentrandoci questa volta sul merchandising.

Con oggi (almeno in Italia), il cinecomic dei fratelli Russo è uscito nelle sale ormai da un mese esatto, raggiungendo nel nostro territorio il miglior incasso della stagione, superando Bohemian Rhapsody. Nel film, tante sorpresa, specie nello showdown finale, tra le quali il Mjolnir che sceglie Captain America (Chris Evans) come meritevole, rendendolo un guerriero in sostanza completo, con arma e scudo e non più solo lo scudo come arma.



Vista l'epicità e la ridondanza mediatica che ha avuto quella sequenza, anche tra i più giovani, la Hasbro ha deciso di dedicare al Cap con il Mjolnir una bellissima action figure ufficiale, con pezzi intercambiabili e completamente snodabile. Per essere un giocattolo di fascia media, c'è da dire che il lavoro manifatturiero è davvero molto buono, anche con i segni di sporcizia sul costume e lo scudo derivanti dallo scontro con Thanos (Josh Brolin).



Avete già letto il nostro speciale dedicato allo showdown finale di Avengers: Endgame? Fateci sapere cosa ne pensate dell'action figure.