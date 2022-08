Hasbro pronta a vendere Transformers e tutto il ramo intrattenimento? Il rumor

eOne è la società cinematografica e televisiva di Hasbro e secondo quanto riporta Bloomberg potrebbe essere proprio il ramo dell'intrattenimento a subire un taglio nella celebre casa editrice di giocattoli. Hasbro acquistò eOne per la cifra di 4 miliardi di dollari nel 2019 e ora sarebbe pronta a rivenderla.

L'obiettivo di Hasbro sarebbe quello di rimettere a fuoco i propri obiettivi commerciali. Le due opzioni sul tavolo sarebbero quelle di concentrarsi su esclusivamente su contenuti di marca come Peppa Pig e Transformers oppure vendere eOne.



"L'intrattenimento è un nucleo fondamentale di Hasbro. Come parte del nostro processo di revisione strategica siamo sempre aperti a nuovi e migliori modi per raccontare storie e riunire le persone attraverso il potere del gioco attraverso la nostra famiglia di brand a livello mondiale" ha dichiarato un portavoce dell'azienda.



Comunicazioni ufficiali dovrebbero arrivare nel mese di ottobre e nel frattempo proseguono i lavori in cantiere, con la post-produzione di un nuovo film molto atteso: Transformers Il Risveglio sarà il primo film di una trilogia che alimenterà il franchise.

Tra le ultime novità dell'azienda, quella più rilevante riguarda la stampa 3D di Hasbro, che permette alle persone di avere il proprio volto sulle action figure dei prodotti del marchio.



Voi cosa ne pensate? Come si delineerà il futuro di Hasbro?