Hasbro prepara l'universo cinematografico? In arrivo una nuova casa di produzione

Hasbro sarebbe impegnata a creare una nuova sezione d'intrattenimento per gestire i propri progetti cinematografici, televisivi e d'animazione, sulla scia della vendita di eOne a Lionsgate. Sono diversi i progetti che Hasbro avrebbe in cantiere e che coinvolgerebbero brand importanti come Peppa Pig e My Little Pony.

Tim Kilpin, responsabile dell'intrattenimento e dei giocattoli targati Hasbro, ha dichiarato a Variety:"L'intrattenimento è al centro della strategia di Hasbro e della sua mission di intrattenere e connettere generazioni di fan attraverso la meraviglia della narrazione e l'euforia del gioco".



Presidente di Hasbro Entertainment sarà Olivier Dumont, con Zev Foreman a supervisionare i progetti per il cinema e Gabriel Marano ad occuparsi di quelli televisivi. Hasbro cercherà di replicare il successo di Mattel, sulla cresta dell'onda in questo periodo grazie a Barbie.



"Il pubblico può contare su Hasbro" prosegue Kilpin "per continuare a creare intrattenimento avvincente e divertente e dare vita alla nostra gamma vasta di marchi iconici tra cui Peppa Pig, My Little Pony e Transformers, raggiungendo il pubblico attraverso varie piattaforme in modi che risuonano nel mondo frenetico di oggi".



Nel 2019 Hasbro acquistò eOne per 3,8 miliardi di dollari e ad inizio mese la società ha venduto a Lionsgate eOne per 500 milioni di dollari; una differenza di prezzo costituita dal controllo mantenuto da Hasbro su molti marchi eOne come Peppa Pig.

Due settimane fa è stato annunciato il film su Monopoly da Hasbro e Lionsgate.