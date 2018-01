Hasbro: i film su ROM e M.A.S.K. sono al momento improbabili

Nell'aprile del 2016 veniva annunciato che laaveva ingaggiato un vero e proprio team di sceneggiatori per lavorare a potenziali pellicole ispirate ai giocattoli della Hasbro , quasi con l'intenzione di lanciare un proprio universo condiviso alla

Oltre ai Transformers, ultimamente la Paramount ha annunciato le date di uscita per un terzo film dedicato a G.I. Joe ed uno sui Micronauts, ma all'appello mancherebbero le rumoreggiate pellicole su Rom The SpaceKnight e sui M.A.S.K.. Come mai?

A far luce su questi due progetti sono i due John Francis Daley e Jonathan Goldstein, che facevano parte di quel team, e che hanno scritto Spider-Man: Homecoming per i Marvel Studios. Intervistati a riguardo, i due, recentemente annunciati come registi del film Flashpoint, hanno chiarito che è "altamente improbabile che quei due progetti vedano la luce del giorno".

"E' una cosa divertente" spiegano i due "Abbiamo passato tre settimane in una stanza con degli sceneggiatori veramente talentuosi. Abbiamo pensato ad undici film o giù di lì, non ricordiamo bene. E sono caduti dentro ad una sorta di vortice. Ci sono stati dei cambiamenti alla Paramount, quindi è difficile dire cosa accadrà. Ma nessuno ci ha mai contattato su quei due".

E voi siete dispiaciuti di non poter vedere queste due proprietà sul grande schermo?