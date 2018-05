Hasbro acquisisce la Saban: i Power Rangers tra le proprietà

I Power Rangers sono ufficialmente una proprietà intellettuale della Hasbro da oggi in poi. La Hasbro ha annunciato di aver acquisito numerose proprietà intellettuali della Saban Properties LLC.

La Hasbro potrà mettere mano non solo sui Power Rangers ma anche su altre proprietà, tra le quali My Pet Monster, Popples, Julius Jr., Luna Petunia e Treehouse Detectives; un'acquisizione, svela la Hasbro, costata 522 milioni di dollari.

"'Power Rangers' è un marchio iconico costruito su un patrimonio di grande storytelling e merchandising con enormi potenzialità che verranno sfruttate al meglio dalla Hasbro", ha dichiarato Brian Goldner, presidente e amministratore delegato di Hasbro. "Poco dopo aver stipulato il nostro accordo di licenza, è diventato chiaro che ora era il momento di iniziare a investire nello sblocco del pieno potenziale dei Power Rangers. Vediamo significative opportunità per "Power Rangers" per tutte le nostre divisioni, incluse giocattoli, prodotti di consumo, giochi digitali e intrattenimento. Non potremmo essere più contenti che Haim Saban continui ad esserci nel ruolo di consulente per guidare ulteriormente il nostro sviluppo di questa preziosa proprietà per la prossima generazione di fan dei Power Rangers. "

Haim Saban, fondatore di Saban Brands e creatore dei Power Rangers ha aggiunto: "La leadership di Hasbro nell'innovazione, nello storytelling e nella gestione del marchio la rende la compagnia perfetta per sviluppare ulteriormente la portata e l'appeal globale dei Power Rangers. Non vedo l'ora di lavorare con Brian e il team negli anni a venire".