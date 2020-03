Harvey Weinstein sarà trasferito a Rikers Island dopo i dieci giorni in ospedale

Harvey Weinstein verrà trasferito al North Infirmary Command, la struttura medica di Rikers Island, dopo un soggiorno di dieci giorni all'ospedale Bellevue. La conferma è riportata da The Wrap e arriva dal portavoce Weinstein. A seguito della condanna per stupro e abusi sessuali, Weinstein è stato trasferito al Bellevue a causa di dolori al petto.

Il portavoce del produttore ha confermato che Weinstein ha subito una procedura medica al cuore nella giornata di mercoledì mentre si trovava all'ospedale e ora verrà trasferito all'infermeria del carcere di Rikers in attesa della sentenza definitiva, prevista per l'11 marzo.

Il processo penale nei confronti di Harvey Weinstein, durante il quale sono state ascoltate le testimonianze di sei donne che l'hanno accusato di violenza sessuale, è iniziato nei primi giorni dell'anno e si è concluso a fine febbraio.

Sebbene sia stato condannato per due dei cinque capi d'accusa, la giuria lo ha assolto dalle accuse più gravi di aggressione sessuale predatoria, che avrebbe incluso la possibilità dell'ergastolo.

In seguito alla sentenza, Weinstein dovrà scontare fino a ventinove anni di carcere. Il suo team di avvocati dovrebbe presentare ricorso.

Lunedì Harvey Weinstein è stato giudicato colpevole di stupro e violenza sessuale dal tribunale penale di Manhattan. Il produttore si è dichiarato non colpevole per l'intera durata del processo a suo carico.

Il processo a Weinstein si è svolto interamente a New York.