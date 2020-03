Harvey Weinstein è stato trasferito nella prigione di stato di New York

L'ex produttore, condannato a 23 anni di carcere, aveva ricevuto delle cure mediche a Bellevue. In seguito era stato condotto al North Infirmary Command nell'isola di Rikers per due giorni, in attesa di essere ricollocato nella prigione di Stato.

Secondo quanto riportato da Variety, il giorno è arrivato e Weinstein è ufficialmente entrato nella prigione dello stato di New York, la Downstate Corrational Facility situata nella città di Fishkill, a 10 chilometri a nord della Grande Mela.

I molti spostamenti che hanno visto protagonista il detenuto sono stati legati alle sue precarie condizioni di salute: durante la custodia Weinstein ha sofferto di problemi cardiaci. Non è sicuro che la sua permanenza a Fishkill sia definitiva. Vista la recente epidemia, la prigione ha sospeso tutte le visite, ad eccezione di quelle degli avvocati, e i detenuti hanno a disposizione una chiamata telefonica a settimana e la possibilità di inviare due email.

Weinstein dovrà affrontare anche un altro processo, dovuto ad altri quattro capi d'accusa di violenza sessuale. Questa volta dovrà spostarsi a Los Angeles per fronteggiare le accuse e i procedimenti per il suo espatrio sembrano essere già iniziati, anche se il Coronavirus ha costretto anche la giurisprudenza losangelina ad adattare contromisure pesanti, quindi è probabile che i tempi della giustizia subiranno un ritardo.

Sulla condanna di Weinstein si sono pronunciate molte star hollywoodiane, dato che il caso ha avuto una risonanza mediatica a livello globale.