Harvey Weinstein torna alla prigione di Rikers dopo la degenza in ospedale

Harvey Weinstein è stato ricondotto al North Infirmary Command dell'isola di Rikers, secondo il database di ricerca dei detenuti del Dipartimento Correzionale di New York. Weinstein è stato condannato a 23 anni di prigione ma era stato portato al reparto carcerario dell'ospedale Bellevue dopo aver riscontrato dei dolori al petto.

Prima di ricevere la condanna, Harvey Weinstein era stato già curato al Bellevue a fine febbraio. L'ex produttore aveva subito un trattamento al cuore ed era stato poi rilasciato e trasferito al North Infirmary Command di Rikers.

Weinstein dovrebbe essere trasferito in custodia al New York State Department of Corrections and Community Supervision entro sei giorni, come annunciato dal portavoce di Weinstein, Juda Engelmayer.



Per quanto riguarda la saluta, Engelmayer ha confermato che Weinstein in questo momento sta bene. Prima di essere trasferito al carcere assegnato, Weinstein seguirà un protocollo preciso al quale si attengono tutti i nuovi detenuti.

Harvey Weinstein è stato condannato a 23 anni di reclusione per stupro e abusi sessuali dal tribunale di New York.

Per l'ex produttore non si tratta dell'ultimo processo visto che inizierà un procedimento a suo carico anche a Los Angeles, dove Weinstein ha subito altre incriminazioni.

Nella lista rossa di Weinstein - che includeva le persone che l'ex produttore temeva - c'erano nomi di Hollywood molto importanti; anche Ben Affleck era sulla lista rossa di Weinstein.