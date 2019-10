Harvey Weinstein possibile ispirazione di Tarantino per il Boia di The Hateful Eight

Il nuovo documentario diretto da Tara Wood, dal titolo QT8: The First Eight, ripercorre la leggendaria carriera di Quentin Tarantino attraverso gli occhi dei suoi collaboratori. Il film è uscito nelle sale americane il 21 ottobre, prima del lancio on demand del 4 dicembre. Tra le rivelazioni più interessanti, una riguarda Harvey Weinstein.

Secondo quanto dichiarato dalla produttrice esecutiva Stacey Sher, che ha collaborato per la prima volta con il regista in Pulp Fiction, per poi affiancarlo in Django Unchained e The Hateful Eight, il personaggio misogino del Boia interpretato da Kurt Russell, in quest'ultimo film, sarebbe basato sulla figura di Harvey Weinstein.

"Se lo leggi sulla pagina è stato un po' più preciso. Kurt è la persona più affascinante del pianeta" dichiara Sher.



The Hateful Eight è uscito nelle sale nel 2015 grazie alla Weinstein Company, quasi due anni prima che l'ondata d'accuse di molestie sessuali travolgesse in primis Harvey Weinstein, boss della casa di produzione. Il film è infatti l'ultimo prodotto da Tarantino con la Weinstein Company, prima che scoppiasse lo scandalo.

Il personaggio di John Ruth è stato scritto da Tarantino come un cacciatore di taglie che brutalizza la sua prigioniera, la fuorilegge Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh).

Dopo le prime notizie sugli abusi sessuali e le molestie perpetrate da Weinstein, nell'ottobre 2017 Quentin Tarantino è stato intervistato dal New York Times, ammettendo di essere a conoscenza del comportamento di Weinstein, anche direttamente dall'esperienza vissuta dalla sua ex fidanzata, Mira Sorvino.

La Weinstein Company aveva prodotto tutti i film di Quentin Tarantino, sin dal suo esordio con Le iene. L'ultimo film, C'era una volta a... Hollywood, è stato invece prodotto dalla Sony. Ieri è stato diffuso il trailer del documentario QT8: The First Eight, che mesi prima è stato annunciato nelle sale.