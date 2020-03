Harvey Weinstein minacciò Jennifer Aniston:'Dovrebbe essere uccisa'

Harvey Weinstein si scagliò contro Jennifer Aniston quando un giornalista lo contattò per una richiesta d'informazioni riguardo una storia nel 2017. Lo rivelano documenti giudiziari non ancora sigillati. "Jennifer Aniston dovrebbe essere uccisa" scrisse Weinstein in una mail di risposta inviata il 31 ottobre 2017 al giornalista.

La mail si riferisce all'accusa di molestie nei confronti della star di Friends. L'e-mail è stata visionata da Variety nella giornata di ieri presso il tribunale penale di New York, dove sono state aperte circa mille pagine di documenti prima della condanna di Weinstein.

Nell'ottobre 2017, il National Enquirer chiese un commento all'allora rappresentante di Weinstein, Sallie Hofmeister, esperta di gestione delle crisi assunta poco dopo lo scoppio dello scandalo in seguito all'articolo del New York Times.



"Il National Enquirer intende pubblicare una storia secondo cui Jennifer Aniston è stata aggredita sessualmente da Harvey Weinstein" scrisse il giornalista. Le accuse tuttavia non sono vere, secondo il legale di Aniston.

"Le affermazioni del National Enquirer sono false. Jennifer non è stata molestata o aggredita da Harvey" ha risposto il legale.

L'email che riguarda Jennifer Aniston fa parte di una serie di documenti da 1.000 pagine svelati nel procedimento penale di Weinstein nel corso dell'ultima settimana. Le pagine rivelano anche le richieste di aiuto di Weinstein in seguito allo scandalo scoppiato, che portò al movimento MeToo. Nei documenti sono presenti anche le mail inviate da Weinstein a produttori, politici e uomini di potere, tra cui Michael Bloomberg e Jeff Bezos.

Settimana scorsa Weinstein è stato giudicato colpevole di stupro e abusi sessuali. Ricordiamo che il processo nei confronti di Weinstein è iniziato a gennaio e si è concluso pochi giorni fa.