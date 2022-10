Harvey Weinstein, Mel Gibson testimonierà contro l'ex produttore al processo di L.A.

Mel Gibson può presenziare al banco dei testimoni nel processo di Los Angeles a carico di Harvey Weinstein, accusato di stupro, come riporta Variety. L'accusa ha chiamato in causa Gibson a sostegno delle accuse di una massaggiatrice che avrebbe raccontato all'attore di essere stata aggredita sessualmente da Weinstein nel 2010.

La giudice Lisa B. Lench ha impedito alla difesa di fare domande a Mel Gibson sulle sue frasi razziste e antisemite del passato ma gli avvocati di Weinstein potranno chiedere conto all'attore e regista del suo eventuale astio nei confronti del produttore.



L'accusa ritiene invece che Mel Gibson possa essere un testimone attendibile perché durante un massaggio la persona sopracitata e denominata Jane Doe 3, avrebbe interrotto la seduta dopo che l'attore ha casualmente nominato Weinstein: in quel caso, sempre secondo l'accusa, avrebbe manifestato una 'reazione da stress post-traumatico' e avrebbe iniziato a piangere. Secondo la difesa invece l'attore starebbe cercando di usare il processo per riabilitare la propria immagine pubblica dopo lo scandalo delle frasi razziste pronunciate da Mel Gibson qualche anno fa.



In passato il boss della Miramax aveva accusato il regista e il suo La passione di Cristo di sfumature antisemite e aveva addirittura pubblicato un libro nel quale numerosi scrittori e studiosi di religione mettevano in discussione la violenza e le idee del film. Attualmente Harvey Weinstein è stato condannato a 23 anni di prigione dal tribunale di New York per due accuse di violenza sessuale risalenti al 2020.