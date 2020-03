Harvey Weinstein: un giurato assicura che la condanna non è stata influenzata dal MeToo

Un membro della giuria del processo nei confronti del produttore Harvey Weinstein ha affermato che la condanna dell'ex magnate cinematografico si è basata esclusivamente sui crimini per i quali è stato accusato in aula e non sul movimento MeToo, nato proprio in seguito allo scoppio dello scandalo legato alle molestie sessuali.

"Non c'è nessun messaggio. Eravamo lì per fare un lavoro, per prendere una decisione in base alle informazioni che ci sono state presentate e non abbiamo assolutamente alcuna posizione, opinione o voce in merito a qualsiasi tipo di movimento più ampio" ha spiegato il giurato durante l'intervista con Gayle King su CBS This Morning.



Il giurato ha parlato di come la giuria ha preso la decisione di condannare Weinstein per due accuse di reato nei suoi confronti. L'uomo ha chiesto al network di non usare il suo cognome e durante l'intervista è stato chiamato solo con il suo nome, Drew.

Il giurato numero 9, Drew, faceva parte di una giuria composta da 12 persone (cinque donne e sette uomini), nel corso del processo durato sette settimane al tribunale penale di New York City.

Drew ha spiegato come i giurati si siano completamente concentrati sui fatti e su quello che è stato presentato in aula nel corso del lungo processo.

Harvey Weinstein è stato giudicato colpevole di stupro e violenza sessuale. Duro il commento di Rose McGowan, che ha dichiarato:"Avrò pace solo quando sarà morto".