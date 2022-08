Harvey Weinstein, l'ex produttore ha ottenuto il diritto a ricorrere in appello a New York

Novità importante sul fronte Harvey Weinstein. A distanza di più di due anni dalla condanna nel processo di New York per crimini sessuali, l'ex produttore ha ottenuto il diritto a ricorrere in appello, secondo quanto riferisce NBC News. Lo scandalo Weinstein è considerata la miccia che ha permesso la crescita del movimento MeToo.

Harvey Weinstein è stato condannato a 23 anni nel febbraio 2020, in quanto ritenuto colpevole di crimini sessuali di primo grado e stupro di terzo grado. Un tribunale aveva già respinto la richiesta di appello del condannato prima dell'accoglimento della richiesta da parte della Corte d'Appello.

La decisione è stata presa dal giudice capo della Corte d'Appello dello Stato di New York, Janet DiFiore, che ha concesso le argomentazioni orali, previste nel 2023, davanti all'intera corte per stabilire se Weinstein abbia ricevuto o meno un processo equo.



Ecco le dichiarazioni dell'avvocato di Weinstein, Arthur Aidala:"Speriamo che l'intera corte rilevi che il signor Weinstein non ha ricevuto un processo equo e annulli la sua condanna". Non si è fatta attendere nemmeno la dichiarazione pubblica di Weinstein in merito alla decisione della Corte d'Appello:"Sono così grato ai miei avvocati per aver lavorato duramente e in maniera intelligente su questo caso. Il loro duro lavoro mi aiuterà a dimostrare infine la mia innocenza".



Se la condanna venisse annullata, come riportano i media americani, è possibile che Weinstein venga rilasciato su cauzione.

In ogni caso l'ex produttore attualmente è incarcerato al Twin Towers Correctional Facility di Los Angeles per altri crimini sessuali. Fratello di Bob Weinstein, con il quale fondò la Miramax Films, Harvey Weinstein era uno dei più potenti produttori di Hollywood, con all'attivo diversi film di successo come Pulp Fiction, Sesso, bugie e videotape e Shakespeare in Love.



