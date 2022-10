Harvey Weinstein, la difesa punta il dito contro le attrici: 'Sesso era merce di scambio'

Harvey Weinstein, atto ennesimo: negli Stati Uniti si sta consumando in queste ore un nuovo capitolo dell'infinita storia che è il processo all'ex-produttore accusato di aver molestato decine di attrici, costringendole a rapporti sessuali in cambio di una carriera ad Hollywood. La difesa, naturalmente, non la vede in questo modo.

Dopo aver ottenuto il diritto di procedere con il ricorso, gli avvocati di Weinstein hanno infatti puntato il dito contro le attrici aderenti al movimento #MeToo, ree di aver denunciato la cosa solo per tornaconto personale: "Guardate il mio assistito. Non è Brad Pitt o George Clooney. Pensate che queste donne bellissime abbiano fatto sesso con lui per la sua avvenenza? No, perché era potente" sono state le parole dell'avvocato Mark Werksman.

Werksman ha poi proseguito ribadendo come il sesso fosse "una merce di scambio per uomini ricchi e potenti" nella Hollywood dell'epoca, insistendo quindi su una narrazione che vede le attrici pronte a soddisfare sessualmente produttori come Weinstein nella piena consapevolezza di sé stesse, allo scopo di scalare posizioni nel mondo del cinema.

"Il sesso transazionale... Poteva suonare inelegante, ed oggi è imbarazzante. Ma tutti lo facevano. Lui lo faceva, loro lo facevano" ha quindi concluso l'avvocato. Vedremo in che modo queste parole peseranno sulla decisione dei giurati: al processo, intanto, è attesa anche la testimonianza di Mel Gibson.