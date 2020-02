Harvey Weinstein giudicato colpevole di stupro e violenza sessuale

È arrivato il verdetto del processo iniziato a gennaio nei confronti di Harvey Weinstein. Secondo quanto riportato da Deadline, il tribunale penale di Manhattan ha dichiarato il produttore colpevole per due delle cinque imputazioni.

In particolare, Weinstein è stato giudicato colpevole di violenza sessuale di primo grado nei confronti della sua ex assistente Miriam Haley, e di stupro di terzo grado sull'aspirante attrice Jessica Mann. L'ex produttore è stato invece scagionato dall'accusa di aggressione sessuale predatoria, la più grave in quanto lo stato di New York prevede come massima pena l'ergastolo. Weinstein si è dichiarato non colpevole per l'intera durata del processo.

Durante il processo, iniziato lo scorso 6 gennaio, sono state ascoltate altre quattro donne che in passato avevano accusato Weinstein di stupro, tra cui l'attrice Annabella Sciorra, una delle prime donne ad aver accusato l'ex produttore nel 2017.

In seguito a questo verdetto, Weinstein dovrà rispondere in un tribunale di Los Angeles delle accuse di cattiva condotta sessuale che coinvolgono altre due donne, una delle quali ha testimoniato a New York per sostenere i casi Haley e Mann. Il caso Weinstein, lo ricordiamo, ha iniziato a prendere forma nel 2017 in seguito alle accuse riportate dal New Yorker e il New York Times.