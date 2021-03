Harvey Weinstein, la denuncia di una modella: 'Mi disse di fingere che fosse Zac Efron'

Nuove, pesantissime accuse piovono sul capo di Harvey Weinstein: l'ex-re Mida di Hollywood è infatti in queste ore stato accusato da una modella di aver abusato di lei in una camera d'albergo alcuni anni fa, nell'ambito di un casting per la Weinstein Company.

Hayley Gripp, questo il nome della modella all'epoca appena 19enne, sembra ricordare benissimo l'accaduto: secondo il resoconto della modella e aspirante attrice, infatti, Weinstein l'avrebbe spinta con l'inganno a seguirla nella sua camera d'albergo, dove l'avrebbe poi costretta a bere fino a stordirsi.

Gripp ricorda poi di esser tornata in sé mentre Weinstein la penetrava con le dita: "Weinstein provò a calmarla dicendole di fingere che fosse qualcuno tipo Zac Efron. [...] Per liberarsi dalla sua stretta, Ms. Gripp cominciò ad agitare le braccia, rompendosi un'unghia contro il tavolino. Ms. Gripp graffiò quindi la base dello scroto di Weinstein con l'unghia rotta, al che Weinstein gridò e le afferrò la mano, facendo sì senza volerlo che l'unghia rotta cominciasse ad entrare ancora più in profondità nel suo scroto" si legge nel comunicato degli avvocati della modella.

Nei mesi scorsi, Harvey Weinstein è stato condannato a risarcire le donne molestate per ben 17 milioni di dollari; ecco, intanto, a quanto ammontano le commissioni corrisposte ai curatori fallimentari della Weinstein Company.