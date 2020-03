Harvey Weinstein condannato per stupro: cosa ne pensano le star di Hollywood?

La condanna di 23 anni ad Harvey Weinstein, con l'ex-produttore che sconterà quindi in carcere i reati di violenza sessuale e stupro di cui è stato ritenuto colpevole, è la notizia che oggi ha scosso il mondo di Hollywood.

Certo, non è stata una grossa sorpresa: il finale della triste vicenda di Harvey Weinstein è stato quello che un po' tutti si aspettavano salvo clamorosi colpi di scena (la richiesta iniziale era stata addirittura di 29 anni, contro i 5 chiesti dagli avvocati dell'ex-produttore), ma è comunque curioso dare un'occhiata alle reazioni delle star di Hollywood, in particolare quelle coinvolte in prima persona nei fatti.

Avevamo già riportato dopo il verdetto del mese scorso il parere di Rose McGowan, tra le prime a puntare il dito contro Weinstein agli albori della vicenda. Alla voce dell'attrice si aggiunge oggi quella di Tina Tchen, presidente della fondazione Time's Up, che ha dichiarato: "Il trauma di una violenza sessuale è qualcosa che resta addosso per la vita. Possiamo solo sperare che la sentenza di oggi porti un po' di pace a coloro che sono sopravvissute ad Harvey Weinstein".

"Un grazie va a tutte le Silence Breakers e in particolare a Rose, a tutte le sopravvissute a Weinstein, alle donne coraggiose che hanno testimoniato e all'incredibile report di Ronan Farrow che ha scoperto tutto ciò" ha scritto invece Rosanna Arquette, anche lei tra le prime a parlare delle violenze perpetuate da Weinstein.

"23 anni. Harvey Weinstein è stato condannato a 23 anni di prigione per violenza sessuale e stupro. Ho letteralmente pianto lacrime di gioia, grazie al sistema giudiziario che ha lavorato al fianco di tutte le vittime fino ad oggi" ha dichiarato Mira Sorvino. Sulla stessa falsariga, dunque, tutti i commenti di coloro che con Weinstein hanno avuto in qualche modo avuto a che fare nel corso della loro carriera: quella di oggi è sicuramente una giornata che Hollywood non dimenticherà molto facilmente.