Harvey Weinstein, nuova condanna per stupro all'ex produttore di Hollywood

Nuova condanna per Harvey Weinstein. L'ex produttore di Hollywood è stato giudicato parzialmente colpevole di molteplici crimini sessuali da una giuria di Los Angeles al termine di un processo tenutosi in un tribunale californiano. La condanna è stata suggellata dalle dichiarazioni del procuratore distrettuale.

La giuria ha stabilito che Weinstein è colpevole per due capi d'imputazione di aggressione sessuale e un capo d'imputazione per stupro. Weinstein è stato giudicato colpevole nei confronti di Jane Doe n. 1 (nome fittizio per mascherare l'identità della vittima). L'unanimità non è arrivata a causa della mancata condanna per quanto concerne Jane Doe n. 3, una massaggiatrice che avrebbe confidato le violenze dell'ex produttore a Mel Gibson. La difesa di Weinstein accusò le attrici, sostenendo che il sesso sarebbe stato usato come merce di scambio.



Al processo hanno testimoniato la modella italo-filippina Ambra Battilana Guterres e l'attrice e documentarista Jennifer Siebel Newsom, moglie del governatore della California, Gavin Newsom. Weinstein ha rifiutato di testimoniare in propria difesa, come nel processo svolto a New York. Sulla testimonianza di Newsom la giuria si è espressa con quattro voti a favore su otto, senza raggiungere l'unanimità.

Il marito ha dichiarato:"Sono orgoglioso di lei per aver testimoniato".



Harvey Weinstein è stato condannato a New York e sta scontando 23 anni di prigione. La Corte d'Appello di New York dovrà decidere nei prossimi mesi sul ricorso presentato dalla difesa.