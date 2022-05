Harvey Weinstein contro la sua biografia pubblicata su Amazon: 'É un falso'

In attesa di un ulteriore processo per crimini sessuali, Harvey Weinstein è tornato sotto le luci della ribalta per una recente biografia messa in vendita su Amazon per cui i suoi avvocati avrebbero deciso di intentare un'azione legale.

Intitolato Harvey Weinstein: My Story, il libro di memorie è stato pubblicato in modo indipendente e in vari formati, sul noto sito lo scorso ​​10 maggio. Sebbene venga detto che la biografia sia stata scritta proprio da Weinstein, Newsweek riferisce che fattivamente il volume è stato compilato da due dei suoi compagni di reclusione. È stato poi successivamente rivisto da Dennis Sobin, direttore della Prisons Foundation, un'associazione senza scopo di lucro che pubblica le opere dei detenuti.

"Il lavoro pubblicato dalla Prisons Foundation non è in alcun modo associabile a Harvey Weinstein. Qualsiasi tentativo di far passare questo libro come "autobiografice" è palesemente un falso e una frode. Attualmente stiamo esaminando un ricorso legale", ha affermato l'avvocato di Weinstein Alan Jackson.

Amazon ha prontamente rimosso il libro dopo la denuncia dei legali dell'ex produttore e ha prontamente affermato in una nota: "Tutti gli editori sono tenuti a seguire le nostre linee guida sui contenuti e i termini e le condizioni del nostro servizio. Questo libro non è più in vendita e abbiamo preso le misure appropriate per limitare l'account dell'editore".

Intanto ricordiamo che Harvey Weistein è stato condannato a 23 anni di carcere in un processo di New York per i reati a lui attribuiti di stupro e violenza sessuale aggravata, venuti a galla dal 2017.