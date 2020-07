Harvey Weinstein, gli avvocati delle vittime:'La vittoria è soltanto una bufala'

Il team di avvocati che difende le vittime di Harvey Weinstein ha presentato un'obiezione circa la proposta d'accordo per un risarcimento dell'ex produttore da 19 milioni di dollari. Weinstein è stato condannato a 23 anni di carcere dopo un primo procedimento penale che si è svolto nei mesi scorsi in un tribunale di New York.

"L'accordo, presentato a nome dei rappresentati di una categoria che merita di meglio, fornirà poco sollievo alla maggior parte delle vittime di Harvey Weinstein. Nonostante l'accordo parli di premi individuali fino a 750.000 dollari e il procuratore generale dello stato di New York si è vantato di una 'vittoria' per le vittime, che è tutta una bufala" hanno dichiarato gli avvocati di Wedil David, Dominique Huett, Kaja Sokola, Rowena Chiu, Zelda Perkins e Tarale Wulff.



"La verità è che il risarcimento medio nell'ambito di tale proposta sarà compreso tra i 10.000 e i 20.000 dollari. I principali vincitori di questo accordo, se sarà approvato, sono Harvey Weinstein, Robert Weinstein e gli ex ricchi registi della The Weinstein Company, che saranno assolti dalla loro responsabilità, non contribuiranno all'accordo collettivo per circa 15 milioni di dollari proposti" si legge nel documento di 41 pagine presentato in questi giorni.

"Per i motivi di cui sopra, gli Obiettori chiedono rispettivamente che la Corte neghi l'approvazione preliminare dell'accordo proposto".

La risposta del pool di avvocati di Weinstein fa riferimento alla situazione finanziaria della The Weinstein Company, dichiarata in bancarotta, così come dello stesso Harvey Weinstein, che sarebbe oberato di debiti.

Harvey Weinstein è stato condannato a 23 anni di carcere in un primo processo svoltosi a New York. Qualche giorno fa sono state rese note altre accuse nei confronti di Weinstein, proprio nelle ore in cui è iniziato un nuovo processo a suo carico.