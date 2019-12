Harvey Weinstein accusato di aver violentato una modella sedicenne

La modella Kaja Sokola sostiene di essere stata violentata da Harvey Weinstein nel 2002 dopo essere arrivata negli Stati Uniti dalla Polonia per lavorare come modella all'età di 16 anni.

Sulla scia dell'annuncio che la Weinstein Co. è giunta ad un accomodamento di $25 milioni di dollari verso le donne che hanno accusato l'ex magnate di Hollywood di cattiva condotta sessuale, Weinstein viene citato in giudizio dall'ex modella, che afferma di essere stata aggredita quando era ancora minorenne.

La Sokola afferma di essere arrivata negli Stati Uniti dalla Polonia nel 2002 per lavorare come modella, e che fu presentata a Weinstein durante un evento associato alla sua agenzia. Secondo la denuncia, il produttore le ha chiesto di pranzare nell'interesse di aiutarla a perseguire una carriera di attrice: lei ha ovviamente accettato, ma l'autista del produttore invece che al ristorante li portò nell'appartamento di Weinstein. Lì, afferma la donna "mi ha minacciata e poi ha abusato sessualmente di me". La donna afferma che prima dell'assalto Weinstein le disse che per avere successo come attrice "avrebbe dovuto sentirsi a proprio agio nel fare qualsiasi cosa il regista le avesse detto di fare - incluso perdere le inibizioni e spogliarsi".

I suoi avvocati, Douglas Wigdor e Kevin Mintzer, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta giovedì, dicendo: "Mentre altri potrebbero aver deciso di accontentarsi, pur ritenendo i termini del patteggiamento offensivi e unilaterali, speriamo che il deposito di questa denuncia incoraggi altre vittime e il procuratore generale di New York ad unirsi a noi mentre continuiamo i nostri sforzi per incriminare Harvey Weinstein e i suoi collaboratori".

Ai sensi del Child Victims Act recentemente approvato dallo Stato di New York, tra l'altro, il periodo di tempo in cui una vittima deve presentare una denuncia per molestie minorili è stato esteso fino al 55esimo compleanno compleanno. La Sokola, che ora ha 33 anni, ha esteso la sua denuncia anche a Bob Weinstein, alla Miramax e alla Disney per negligenza.



Per altri approfondimenti leggete le dichiarazioni di Roman Polanski, che si è pubblicamente difeso dalle recenti accuse di stupro.