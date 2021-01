Harvey Weinstein, 17 milioni di dollari andranno alle donne molestate dall'ex-produttore

La vicenda di Harvey Weinstein non è ancora del tutto conclusa: dopo la condanna a ben 23 anni di carcere comminata all'ex-produttore lo scorso anno, infatti, resta da risolvere la questione relativa al risarcimento da corrispondere alle tante donne vittime dei comportamenti predatori dell'allora re di Hollywood.

A scrivere una pagina decisiva in tal senso è stato oggi il tribunale fallimentare del Delaware, che ha deciso per un risarcimento pari a circa 17 milioni di dollari da suddividere, ovviamente, fra le tante donne molestate da Weinstein nel corso degli anni.

"Siamo fieri di annunciare che il tribunale fallimentare ha approvato un piano che aiuterà il processo di guarigione. Questo piano garantisce che le superstiti verranno ascoltate nel corso di processo sicuro e riservato. Nonostante certi torti non potranno mai essere adeguatamente risarciti, siamo immensamente onorati di poter rappresentare le nostre clienti coraggiose e resilienti che, nonostante delle sentenze avverse, hanno continuato a chiedere dei fondi per tutte le superstiti" ha dichiarato Beth Fegan, che ha rappresentato in tribunale le dirette interessate.

I soldi in questione verranno prelevati dal piano di liquidazione della Weinstein Company (che, come ricorderete, dichiarò fallimento nel 2018) e saranno redistribuiti in base ai danni subiti e alla gravità delle accuse. Lo scorso luglio, ricordiamo, gli avvocati delle vittime si erano guardati bene dal parlare di vittoria relativamente al caso Weinstein.