Harvey Keitel, i ruoli più iconici della star di Taxi Driver e Pulp Fiction

Di ritorno questa sera nelle TV italiane con Madame, Harvey Keitel è stato una colonna portante della storia del cinema e rimane senza dubbio uno degli attori più iconici della sua generazione. Dal sodalizio con Martin Scorsese alla collaborazione con Quentin Tarantino, vediamo insieme i ruoli più iconici di una carriera leggendaria.

Nato a Brooklyn il 13 maggio del 1939, l'attore ha esordito all'età di 28 anni in Chi sta bussando alla mia porta di Martin Scorsese, che sei anni più tardi, nel 1967, lo dirigerà nel ruolo che ha svoltato definitivamente la sua carriera: il gangster Charlie Cappa di Mean Streets - Domenica in chiesa, Lunedì all'inferno, pellicola in cui ha recitato al fianco di un altro attore feticcio del regista, Robert De Niro.

Nel 1973, Keitel torna al fianco di De Niro per uno dei film più acclamati e celebrati di Scorsese e dell'intera New Hollywood, il capolavoro neo-noir Taxi Driver, nel quale veste i panni di Matthew "Sport", protettore della giovane prostituta interpretata da Jodie Foster.

Dopo aver collaborato con autori quali, tra gli altri, Ridley Scott (I Duellanti, Thelma & Louise), Brian De Palma (Cadaveri e compari) e Barry Levinson (Bugsy), arriva poi l'incontro con Quentin Tarantino: se da quasi 30 anni siamo in costante e trepidante attesa del prossimo film del regista di C'era una volta a Hollywood è anche merito dello stesso Keitel, che ad inizio anni '90 non solo decise di prestare il volto al suo esordio alla regia, Le Iene, ma si offrì anche di co-produrlo e portarlo al Festival di Cannes. Nei panni di Mr. White, Keitel interpreta un altro iconico gangster.

Nel 1994, poi, arriva Pulp Fiction, che oltre a consacrare definitivamente Tarantino come regista di culto firma quello che è forse il ruolo più iconico della carriera di Keitel, nonostante la breve apparizione: "Sono il signor Wolf, risolvo problemi" vi dice qualcosa?