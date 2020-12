Harvey Keitel e l'amicizia con Martin Scorsese: 'E' come se fossimo gemelli'

Questa sera verrà riproposto nel palinsesto televisivo il film Il mio amico Zampalesta, che conta nel suo cast anche il sempre impeccabile Harvey Keitel. La commedia in questione uscì nell'anno di Pulp Fiction, in cui sempre Keitel ha il ruolo iconico di Mr. Wolf. Ma l'amicizia che lega l'attore a Tarantino non è paragonabile a quella con Scorsese.

Keitel venne lanciato sul grande schermo proprio da un giovanissimo Martin Scorsese nel 1967 con il film Chi sta bussando alla mia porta, ma il vero salto di carriera lo ebbe pochi anni più tardi, nel 1973 grazie a Mean Streets, film in cui lo vediamo assoluto protagonista e al fianco di un altrettanto giovane e quasi esordiente Robert De Niro. Keitel apparirà anche nei successivi film del regista, ovvero Alice non abita più qui e Taxi Driver, stavolta in un ruolo più defilato per lasciar spazio all'astro nascente di De Niro (che aveva già un Oscar in tasca per la sua prova ne Il Padrino - Parte II).

Keitel e Scorsese incroceranno nuovamente le proprie strade in L'ultima tentazione di Cristo nel 1988, mentre per la collaborazione successiva si dovrà attendere il 2019, quando Keitel fu ingaggiato per l'epico gangster movie The Irishman, di nuovo al fianco di vecchi amici e colleghi come Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino.

Nel corso di una recente intervista, Keitel ha così riassunto il suo rapporto d'amicizia con il regista: "Marty viene dalle strade del Lower East Side di New York, da Little Italy. La sua educazione è molto simile alla mia, tranne per il fatto che lui è andato al college e ha studiato cinema. Ma per quanto riguarda la nostra discendenza, è quasi come se fossimo gemelli. Lui è di origine italoamericana; Io vengo da una famiglia ebraica di origini rumene. Dove sono cresciuto io, a Coney Island, negli anni '50 c'erano persone di provenienti da ogni parte del mondo. Marty è un ragazzo molto simpatico, un ragazzo molto semplice, ed era spaventato quanto me di essere al mondo. Quindi ci siamo quasi tenuti per mano mentre camminavamo lungo quelle brutte strade".