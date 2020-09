Harry Styles torna sul grande schermo, sarà in Don't Worry Darling di Olivia Wilde

Cresce ancora il cast di Don't Worry Darling il thriller diretto, prodotto e interpretato da Olivia Wilde: dopo Florence Pugh e Chris Pine, questa volta è il cantante inglese Harry Styles a unirsi alla squadra.

Ci ha preso gusto a recitare Harry Styles, che dopo Dunkirk di Christopher Nolan apparirà in un'altra pellicola Hollywoodiana, questa volta diretta dall'attrice, regista e produttrice Olivia Wilde.

La pellicola, intitolata Don't Worry Darling, è ambientata nella California degli anni '50, e avrà come protagonista il personaggio interpretato da Florence Pugh, descritto come una casalinga infelice.

Styles, unitosi al cast dopo l'abbandono di Shia LaBeuf, sostituirà proprio l'attore di Transformers e Honey Boy, che ha dovuto rinunciare al ruolo per conflitti di calendario.

Altri dettagli in merito al film non ne abbiamo, se non che quello di Chris Pine sarà un ruolo secondario, e che la sceneggiatura è stata scritta da Katie Silberman. Le riprese, pare, dovrebbero iniziare questo autunno.

E mentre attendiamo di scoprire come sarà la seconda prova da attore di Harry, sarà bene tenere d'occhio anche i nuovi progetti del resto del cast, a partire dalla Pugh che a breve vedremo in Black Widow, e poi Chris Pine, che ritroveremo questo Natale in Wonder Woman 1984. Olivia Wilde, intanto, sempre più lanciata come regista, ha appena chiuso un accordo con Sony e Marvel per dirigere un nuovo cinecomic.