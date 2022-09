Ma Harry Styles ha sputato a Chris Pine durante l'anteprima di Don't Worry Darling?

Non si placa la telenovela che circonda la presentazione mondiale e l'uscita di Don't Worry Darling, nuovo thriller di Warner Bros. Pictures diretto e interpretato da Olivia Wilde arrivato in queste ore alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia tra drammi e indiscrezioni.

Dopo le polemiche intorno a Shia LaBeouf e i rumor sulla rottura tra Florence Pugh e Olivia Wilde, il nuovo capitolo di questa vera e propria saga di presunti litigi punta i riflettori su Harry Styles e Chris Pine, protagonisti di una clip che sta facendo il giro del web in questi minuti: come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, sembra che alla premiere del film al Festival del Cinema di Venezia, Harry Styles abbia sputato qualcosa a Chris Pine, seduto alla destra della star del MCU e vicino a Olivia Wilde.

Nella breve clip, Chris Pine è già seduto mentre Harry Styles arriva al suo fianco e, all'improvviso, sembra sputare contro il collega prima di sedersi tranquillamente accanto a lui. Anche a rallentatore è impossibile confermare il gesto della pop star, ma ad attirare l'attenzione a questo punto è la reazione sconcertata di Chris Pine, che per un momento si raggela osservando qualcosa che cade tra le sue gambe, e lì per lì sembra non riuscire a registrare quello che è successo al punto da interrompere l'applauso, come sconcertato: l'attore fa di tutto per rimanere impassibile ma la sua espressione cambia bruscamente, mentre la tensione tra tutte le star coinvolte in questo film e quasi costrette a sedere una di fianco all'altra appare evidente.

Don't worry darling, lo ricordiamo, uscirà nelle sale italiane dal 22 settembre.