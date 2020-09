Harry Styles e Lily James, coppia da sogno: ecco i protagonisti di My Policeman di Amazon!

Collider riporta che Harry Styles e Lily James sono in trattative finali per recitare nell'adattamento dell'acclamato romanzo a tema LGBTQ di Bethan Roberts My Policeman, con Amazon Studios che si è assicurati i diritti di distribuzione in collaborazione col produttore Greg Berlanti.

Il vincitore del Tony Award Michael Grandage (Genius) dirigerà da una sceneggiatura dello scrittore candidato all'Oscar Ron Nyswaner (Philadelphia), che ha adattato il libro di Roberts del 2012. Berlanti produrrà insieme a suo marito Robbie Rogers e Sarah Schechter attraverso la loro nuova Berlanti/Schechter Productions. Cora Palfrey e Philip Herd produrranno per l'Independent Film Company insieme al banner MGC di Grandage, e la produzione inizierà la prossima primavera/estate in Inghilterra.

My Policeman è ambientato negli anni '50 a Brighton, in Inghilterra, dove l'insegnante Marion vede per la prima volta Tom e si innamora immediatamente del bel poliziotto. A sua volta però Tom incontra Patrick, un curatore di un museo che gli apre gli occhi su un nuovo mondo affascinante e sofisticato. Sebbene Tom sia attratto da Patrick, capisce che è più sicuro per lui sposare Marion. Si crea così una turbinoso triangolo di condivisione, che rischia di rovinare le loro vite. Il film utilizzerà una struttura di flashback e partirà alla fine degli anni '90, quando Tom e Marion accolgono un anziano e ormai invalido Patrick nella loro casa, costringendoli a rivisitare quegli eventi drammatici di 40 anni prima e l'appassionata relazione che nacque in un'epoca in cui l'omosessualità era illegale.

Styles interpreterà Tom e James interpreterà Marion. Prossimamente rivedremo la star di Dunkirk in Don't Worry Darling di Olivia Wilde, mentre la star di Baby Driver sarà la protagonista di Rebecca, in uscita su Netflix dal 21 ottobre prossimo.