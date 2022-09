Harry Styles ironizza su Chris Pine: 'Sono andato a Venezia solo per sputargli!'

Harry Styles sembra aver accolto con ironia la polemica degli ultimi giorni dopo le immagini della Mostra di Venezia in cui, secondo alcuni, si vedrebbe chiaramente uno sputo del protagonista di Don't Worry Darling al collega Chris Pine. Nonostante la doppia smentita dei diretti interessati, l'argomento è ancora discusso online.

Styles è tornato negli Stati Uniti per il concerto in programma al Madison Square Garden. E proprio dal palco dello show, la popstar ha salutato i propri fan, scherzando su quanto accaduto nei giorni precedenti.



"Questo è il nostro decimo show al Madison Square Garden. È meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso essere di nuovo a New York. Sono appena passato molto velocemente da Venezia per sputare a Chris Pine ma non temete, siamo tornati!" ha ironizzato Styles. Nelle ultime ore è arrivata anche la risposta dell'agente di Chris Pine sul presunto sputo.



L'appuntamento al Madison Square Garden è stato l'ultimo di una serie di concerti tenuti da Harry Styles al Garden di New York, intitolati Love On Tour: Madison Square Garden Is Harry's House.

Nel frattempo al Lido di Venezia Florence Pugh ha sfilato sul red carpet con la nonna, commuovendo i presenti e ampliando gli elogi nei confronti dell'attrice, che ha incantato la stampa nel ruolo da co-protagonista nel film diretto da Olivia Wilde.



Don't Worry Darling, dopo la presentazione a Venezia, sarà distribuito in Italia dal prossimo 22 settembre.