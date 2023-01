Harry Styles, incidente sul palco a Los Angeles: al concerto c'era anche Jennifer Aniston

Gli imprevisti sono all'ordine del giorno per tutti e di certo una star del calibro di Harry Styles non ne è indenne. É successo così che nel bel mezzo di un concerto a Los Angeles l'ex membro dei One Direction ha dovuto fare i conti con un paio di pantaloni strappati proprio dinnanzi a Jennifer Aniston, suo primo grande amore della tv.

Fortunatamente il cantante ha affrontato questo piccolo incidente nel migliore nei modi e pur trovandosi nel mezzo di una concitata performance, ha tentato di coprire lo strappo avvenuto sul capo di pelle marrone all'altezza del cavallo con una bandiera del pride presa dal pubblico. Scherzando ha poi detto: "I miei pantaloni si sono strappati. Sento che devo scusarmi con alcuni di voi proprio qui davanti. Voglio dire, questo è uno spettacolo per famiglie".

Tra l'altro Harry Styles è ancora incredulo per la sua carriera da attore sebbene negli ultimi tempi sia diventato uno degli interpreti emergenti più apprezzati dal pubblico e dopo aver fatto lavorato con registi del calibro di Nolan ed aver fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, in molti si chiedono quale sarà il suo prossimo ruolo.

Vi ricordiamo che Harry Styles ha da poco chiuso con Olivia Wilde, dopo una relazione chiacchieratissima per via della differenza di età che ha visto i due collaborare insieme nella pellicola Don't Worry Darling con protagonista anche Florence Pugh.