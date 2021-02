Harry Styles, il frontman degli One Direction nel film My Policeman con Emma Corrin

Dopo aver ottenuto la candidatura ai Golden Globe per la sua performance nel ruolo di Lady Diana in The Crown, Emma Corrin reciterà al fianco di Harry Styles nel dramma romantico My Policeman, prodotto da Amazon Studios. Per il frontman degli One Direction si tratta della seconda vera prova cinematografica dopo il film di Christopher Nolan.

Basato sull'acclamato romanzo omonimo di Bethan Roberts, My Policeman sarà prodotto da Greg Berlanti, Robbie Rogers e Sarah Schechter della Berlanti-Schechter Films, in associazione con Cora Palfrey e Philip Herd.



La storia di My Policeman si svolge alla fine degli anni '90, quando l'arrivo di Patrick nella casa di Marion e Tom scatena come un terremoto eventi di quarant'anni prima, ovvero la passione tra Tom e Patrick in un'epoca in cui l'omosessualità era illegale.

Harry Styles interpreterà Tom mentre Emma Corrin sarà Marion.

Il vincitore del Tony Award, Michael Grandage, dirigerà una sceneggiatura adattata dal candidato all'Oscar Ron Nyswaner.

Emma Corrin è conosciuta soprattutto per il ruolo di Lady Diana nella serie tv pluripremiata Netflix, The Crown.

Harry Styles, noto per essere il cantante della celebre boyband One Direction, ha esordito in un ruolo fittizio al cinema nel film di Christopher Nolan, Dunkirk.



