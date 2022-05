Harry Styles dribbla le domande sentimentali: 'Olivia Wilde? Bello essere diretto da lei'

Harry Styles ha ormai esperienza nello gestire i rapporti con la stampa: l'ex-One Direction sa bene come evitare di rispondere a domande non particolarmente gradite, soprattutto quando si tratta di relazioni che, magari, non è ancora il momento di ufficializzare... Come quella, presunta, con la regista di Don't Worry Darling Olivia Wilde.

Recentemente apparso nel trailer di Don't Worry Darling insieme a Florence Pugh e Chris Pine, infatti, Styles è da tempo protagonista di voci di gossip che lo vorrebbero impegnato in una relazione proprio con Olivia Wilde: una situazione su cui, ovviamente, in tanti provano a cogliere l'attore in fallo durante le sue interviste.

Durante la sua ultima ospitata al The Howard Stern Show, ad esempio, Styles si è trovato a dover rispondere a un'insidiosa domanda sull'innamorarsi sul set: "Oh, wow, come rispondere a questa domanda? Essere diretto da Olivia è stata una bellissima esperienza. Recitare ti mette davvero a disagio certe volte, penso ci sia bisogno di grande fiducia. Poterti fidare della tua regista è un dono. È una cosa che mi ha aiutato molto, ed ha reso quest'esperienza davvero bella" sono state le parole dell'attore.

Una risposta furba, dunque, per dribblare agilmente una domanda che, naturalmente, voleva far riferimento a tutt'altra questione: proprio Olivia Wilde, intanto, ha recentemente parlato di una scena di sesso presente in Don't Worry Darling.