Harry Styles è davvero entrato nel Marvel Universe? Clamoroso, ecco cosa è successo

Del possibile ingresso di Harry Styles nel MCU si è parlato per mesi, tra voci di corridoio e speculazioni, ma adesso dalla prima mondiale di Eterni sembrerebbero essere arrivate delle conferme definitive.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'inviato di Variety Matt Donnelly ha svelato sulla sua pagina Twitter che - ATTENZIONE SPOILER - in Eterni Harry Styles interpreta Eros, il fratello di Thanos: Eros è apparso per la prima volta al fianco di Thanos in Iron Man #55 del 1973. Quando le cose su Titano iniziarono a peggiorare, lo spensierato Eros lasciò il pianeta in cerca di attività più edonistiche, e dopo aver viaggiato in lungo e in largo per il cosmo, arrivò sulla Terra e nel corso della sua storia editoriale ha anche fatto parte degli Avengers col nome da supereroe Starfox.

Harry Styles ha sicuramente il giusto tipo di bellezza per il personaggio, il cui aspetto ha sempre avuto un netto contrasto con quello del suo temibile fratello. Secondo quanto riferito, Harry Styles apparirà nella scena post-credit di Eterni, ma ciò che la sua presenza implica il futuro della saga al momento non è dato saperlo.

Vi ricordiamo che Eterni esordirà in Italia questa settimana come film di chiusura di Alice nella città, sezione parallela della Festa del Cinema di Roma. La data d'uscita ufficiale per il nostro mercato è fissata al 3 novembre prossimo. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.