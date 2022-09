Harry Styles sulla sua carriera da attore: 'A volte ancora non so cosa sto facendo'

L'ultima fatica di Harry Styles in qualità di attore, Don't Worry Darling, è arrivata a Venezia 2022, e mentre le polemiche coinvolgono Florence Pugh e Olivia Wilde, rispettivamente collega di Styles e regista del film, il cantante parla della sua esperienza nella recitazione durante la conferenza stampa della pellicola.

Styles ha raccontato di essere ancora inesperto nel campo in questione, e dice che non ha idea di cosa stia facendo a volte. "Sento che essere in grado di esplorare [la realtà della recitazione] mi ha fatto sentire ancora più fortunato di poter fare due cose che mi piacciono davvero", ha detto l'attore nel corso della conferenza stampa. "È divertente giocare in entrambi i mondi e scoprire come si influenzano a vicenda."

Andando avanti Styles ha notato le differenze tra le sue due passioni, musica e cinema. "La musica l'ho fatta un po' più a lungo, quindi mi sento un po' più a mio agio. Ciò che mi piace della recitazione è che mi sento come se non avessi idea di cosa io stia facendo", ha continuato. Le differenze tra i due mondi sono tante, al punto che Harry Styles li ha definiti "opposti". "Fare musica è una cosa davvero personale, ci sono aspetti della recitazione in cui stai disegnando un po' le esperienze, ma per la maggior parte del tempo stai fingendo di interpretare qualcun altro".



E voi, siete curiosi di vedere l'interpretazione di Harry Styles? Intanto vi lasciamo con il trailer di Don't Worry Darling.