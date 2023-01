Harry Styles: l'attore insieme a una vecchia fiamma dopo la rottura con Olivia Wilde!

A due mesi dalla fine della relazione con Olivia Wilde, la star di Don't Worry Darling Harry Styles sembrerebbe essere stato avvistato insieme ad una sua vecchia fiamma, come riportato dall'ultimo report di Hollywood Life.

Più nello specifico, l'attore è stato visto ieri a Londra in compagnia della sua ex fidanzata Ellis Calcutt. Secondo quanto riferito, i due avrebbero preso un caffè insieme e poi avrebbero fatto una lunga passeggiata per le strade della città. Una semplice uscita tra vecchi conoscenti o l'inizio di qualcos'altro? Al momento nessuno dei due avrebbe né smentito né confermato nulla, ma come sempre vi invitiamo a prendere la notizia "con le pinze".

Per quanto riguarda invece Olivia Wilde e Harry Styles, i due hanno iniziato a frequentarsi nel gennaio 2021, dopo la separazione di Wilde dal compagno Jason Sudeikis, con il quale ha avuto due figli.

La regista ha diretto Harry Styles nel recente Don't Worry Darling e proprio la relazione tra i due è stata al centro di numerose polemiche per il presunto infimo idillio tra Wilde e la protagonista femminile del film, Florence Pugh.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi ricordiamo che Harry Styles è il protagonista di My Policeman, l'adattamento del romanzo omonimo della scrittrice Bethan Roberts prodotto da Amazon Prime Video, disponibile da Novembre sulla piattaforma.