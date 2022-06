Harry Styles aiuta un fan a fare coming-out durante un concerto: 'Ora sei un uomo libero'

Da sempre pronto ad esporsi per quanto riguarda questioni inerenti all'inclusività, Harry Styles non si è smentito neanche stavolta: l'ex-One Direction ha fatto davvero le cose in grande ieri sera durante il suo ultimo concerto a Wembley, aiutando un fan presente allo stadio a fare coming-out davanti a migliaia di persone.

Recentemente apparso nel primo trailer di My Policeman, Styles ha infatti notato durante il suo live un cartellone con scritto: "From Ono To Wembley: Help Me To Come Out" esposto da un fan italiano di nome Mattia: una richiesta che il cantante e attore ha accolto senza troppo tergiversare, dando vita ad una commossa e ironica "cerimonia".

"Vorresti che la gente di Wembley ti aiutasse?" ha chiesto Styles al suo fan un attimo prima di recuperare una bandiera arcobaleno: "Quando questa bandiera sarà sopra la mia testa tu sarai ufficialmente gay, ragazzo mio. Credo che funzioni così" ha quindi scherzato la star de Gli Eterni e Dunkirk. Styles ha quindi proseguito, alzando al cielo la bandiera: "Sei un uomo libero adesso".

Un gesto che ha commosso tutti i fan presenti a Wembley, ma anche da tutti gli utenti social pronti, nelle ore successive, a condividere il video dell'evento. A proposito di questioni private, intanto: Harry Styles sta continuando a dribblare le domande sulla sua presunta relazione con Olivia Wilde.